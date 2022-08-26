Дешевые смартфоны лишили бесплатной зарядки

GSMArena: Xiaomi начала выпускать дешевые смартфоны Redmi без комплектной зарядки

Xiaomi начала выпускать доступные телефоны без зарядного адаптера в комплекте. Об этом сообщает издание GSMArena.

Журналисты медиа обратили внимание на анонс смартфона Redmi Note 11SE, который Xiaomi представила на индийском рынке. Согласно описанию модели, аппарат не имеет зарядного устройства в коробке — в комплекте присутствуют лишь зарядный кабель USB-C, инструмент для извлечения сим-карты и бумажная документация.

По словам специалистов, Xiaomi уже не комплектует свои флагманские телефоны зарядными аксессуарами — первым подобным аппаратом стал выпущенный в конце 2020 года Mi 11. Однако дешевые смартфоны бренда еще никогда не лишали бесплатного зарядника.

Компания никак не прокомментировала упрощенный комплект своего нового смартфона. «Еще неизвестно, является ли Note 11 SE исключением или будущие телефоны Redmi также будут поставляться без адаптера питания», — подытожили журналисты.

Одной из первых выпускать смартфоны без адаптера питания начала Apple. Осенью 2020 года американская компания представила телефоны серии iPhone 12, в комплекте с которыми не обнаружили привычного зарядного адаптера.

В апреле стало известно, что Samsung перестала комплектовать бесплатным зарядным адаптером новые бюджетные смартфоны. Первым подобным девайсом стал запущенный в американскую продажу Galaxy A13 4G.