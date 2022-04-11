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Samsung отказалась от бесплатной зарядки для дешевых смартфонов

Samsung начала продавать новые смартфоны без зарядки в США

Фото: Igor Russak / Globallookpress.com

Samsung перестала комплектовать бесплатным зарядным адаптером новые бюджетные смартфоны. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Как заметили журналисты медиа, Samsung запустила в американскую продажу смартфон Galaxy A13 4G. Дешевый смартфон, оцененный в 190 долларов, не получил бесплатного зарядного адаптера в комплекте. По словам специалистов, это первый доступный аппарат бренда, поставляемый без аксессуаров — ранее Samsung продавала без зарядников только дорогие модели.

«Устройство имеет батарею емкостью 5000 миллиампер-часов, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 15 ватт. Примечательно, что A13 4G в США не поставляется с адаптером для зарядки», — подчеркнули авторы. При этом в других регионах — например, в Европе и Индии — девайс поступил на рынок с адаптером в комплекте. По словам специалистов, Samsung начала выборочно отказываться от бесплатного адаптера в ряде регионов.

Samsung Galaxy A13 4G имеет 6,6-дюймовый экран с разрешением 2408х1080 пикселей, чип Exynos 850, от 3 гигабайт оперативной и 32 гигабайт встроенной памяти, основную камеру с четырьмя объективами разрешением 50, 5, 2 и 2 мегапикселя.

В начале марта источники издания SamMobile рассказали, что Samsung намерена перестать комплектовать все свои смартфоны бесплатными зарядными устройствами. По данным инсайдеров, первыми телефонами без зарядного адаптера станут Galaxy A13, Galaxy A23, Galaxy M23 и Galaxy M33.

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Геннадий Сходненский
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