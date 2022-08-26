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Медведев объяснил проведение спецоперации на Украине

Медведев: спецоперация на Украине проводится, чтобы не допустить третью мировую войну
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Global Look Press

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине, чтобы не допустить третью мировую войну. Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу LCI.

Как объяснил политик, если бы Украина получила поддержку и вступила в НАТО, а потом «один из сумасшедших правителей Украины начал бы военную операцию против российской территории, например, против Крыма, это бы означало начало третьей мировой войны».

В том же интервью Медведев заявил, что риски третьей мировой войны пока удается сдерживать, именно для этого Россия начала спецоперацию на Украине. Политик провел сравнение ситуации с библейским текстом и процитировал фразу из «Откровения Иоанна Богослова».

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Марина Совина
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