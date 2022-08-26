Медведев объяснил проведение спецоперации на Украине

Медведев: спецоперация на Украине проводится, чтобы не допустить третью мировую войну

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине, чтобы не допустить третью мировую войну. Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу LCI.

Как объяснил политик, если бы Украина получила поддержку и вступила в НАТО, а потом «один из сумасшедших правителей Украины начал бы военную операцию против российской территории, например, против Крыма, это бы означало начало третьей мировой войны».

В том же интервью Медведев заявил, что риски третьей мировой войны пока удается сдерживать, именно для этого Россия начала спецоперацию на Украине. Политик провел сравнение ситуации с библейским текстом и процитировал фразу из «Откровения Иоанна Богослова».