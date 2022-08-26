Член СПЧ ответил на обвинения в домогательствах к напавшему на него мужчине

Член СПЧ Каляпин заявил о камерах в доме в ответ на обвинения в домогательствах

Напавший на члена Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Игоря Каляпина мужчина обвинил правозащитника в домогательствах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. В разговоре с «Лентой.ру» Каляпин заявил, что эта версия не соответствует действительности, а записи с камер видеонаблюдения это докажут.

По данным Baza, напавший на правозащитника мужчина написал на него встречное заявление в полицию, в котором пожаловался на домогательства. По его версии, во время растопки бани, когда мужчины раздевались, Каляпин потрогал нового знакомого за ногу, а после — за интимное место.

«Ну что вы, какие домогательства. Товарищ этого, естественно, не знал, потому что был у меня первый раз, а у меня жилье оборудовано системой видеонаблюдения. Меня это уже не раз спасало. Поэтому все, что там происходило на самом деле, зафиксировано на видео, которое передано следственным органом. Там разберутся», — ответил на обвинения Каляпин.

Вечером 24 августа неизвестный совершил нападение на Каляпина в его доме в Нижегородской области. Мужчину удалось задержать.

По данным регионального управления МВД по Нижегородской области, конфликт между мужчинами, предположительно, произошел на бытовой почве и не связан со служебной и общественной деятельностью его участников.

