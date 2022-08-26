Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Член СПЧ ответил на обвинения в домогательствах к напавшему на него мужчине

Член СПЧ Каляпин заявил о камерах в доме в ответ на обвинения в домогательствах

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Напавший на члена Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Игоря Каляпина мужчина обвинил правозащитника в домогательствах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. В разговоре с «Лентой.ру» Каляпин заявил, что эта версия не соответствует действительности, а записи с камер видеонаблюдения это докажут.

По данным Baza, напавший на правозащитника мужчина написал на него встречное заявление в полицию, в котором пожаловался на домогательства. По его версии, во время растопки бани, когда мужчины раздевались, Каляпин потрогал нового знакомого за ногу, а после — за интимное место.

«Ну что вы, какие домогательства. Товарищ этого, естественно, не знал, потому что был у меня первый раз, а у меня жилье оборудовано системой видеонаблюдения. Меня это уже не раз спасало. Поэтому все, что там происходило на самом деле, зафиксировано на видео, которое передано следственным органом. Там разберутся», — ответил на обвинения Каляпин.

Вечером 24 августа неизвестный совершил нападение на Каляпина в его доме в Нижегородской области. Мужчину удалось задержать.

По данным регионального управления МВД по Нижегородской области, конфликт между мужчинами, предположительно, произошел на бытовой почве и не связан со служебной и общественной деятельностью его участников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
Стало известно о срыве наступления украинских войск на Херсон
Блиновская арендовала целый отель в Греции ради дня рождения
В Европе начались веерные отключения электричества
Тренер биатлонистов рассказал об изменении отношения иностранцев к россиянам
Режим ЧС ввели в российском регионе из-за лесных пожаров
В Бердянске произошел взрыв
Cтранам Балтии предрекли проблемы с газом
Член СПЧ ответил на обвинения в домогательствах к напавшему на него мужчине
Ребенок погиб при столкновении двух автомобилей в Подмосковье
Индия задумала поставить мир перед угрозой нехватки риса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.