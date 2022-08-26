Определены обогнавшие Москву по росту цен на новостройки мегаполисы России

ЦИАН: Казань, Ростов-на-Дону и Самара обогнали Москву по росту цен на новостройки

Казань, Ростов-на-Дону, Самара и еще 11 мегаполисов обогнали Москву по росту цен на новостройки. Российские города-миллионники с самой заметной динамикой цен на этот тип недвижимости определили в своем исследовании эксперты «ЦИАН.Аналитики», пишет РБК.

Лидером рейтинга специалисты назвали Казань — с начала 2022 года средняя стоимость одного квадратного метра в строящихся домах выросла на 27 процентов, до 179 тысяч рублей. Второе место занял Ростов-на-Дону — в этом городе «квадрат» в новостройках вырос в цене на 26 процентов, до 118 тысяч рублей. На третьей строчке оказалась Самара с ростом на 25 процентов, до 97,5 тысячи рублей за «квадрат».

В топ-пять мегаполисов по темпу роста цен на новостройки также вошли Челябинск (плюс 21 процент, до 83,3 тысячи рублей за «квадрат») и Воронеж (плюс 18 процентов, до 95,4 тысячи рублей за «квадрат»). Москва заняла в рейтинге 15-е место из 16 — средняя стоимость квадратного метра в новостройках там увеличилась на 5 процентов, до 321,2 тысячи рублей. По динамике цен на первичном рынке жилья столица обошла только Краснодар — «квадрат» в этом городе подорожал на 3 процента, до 129,6 тысячи рублей.

В целом в городах-миллионниках новостройки подорожали в среднем на 14 процентов, до 134,8 тысячи рублей за квадратный метр. «Лидерство Казани и Ростова-на-Дону по росту цен обусловлено относительно низким уровнем цен на новостройки в начале года. Минимальные темпы роста цен в Краснодаре, напротив, объясняются изначально высоким их уровнем. Та же ситуация и в Москве», — пояснила эксперт «ЦИАН.Аналитики» Елена Лапшина.