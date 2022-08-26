Посольства России временно приостановили выдачу биометрических загранпаспортов

МИД России заявил о приостановке выдачи биометрических загранпаспортов за рубежом

Посольства России в Азербайджане, Германии, Латвии, Турции, Швеции, Эстонии временно приостановили выдачу биометрических загранпаспортов с электронным носителем информации. Об этом сообщается на сайте консульского департамента МИД.

Как говорится в сообщении, прием заявлений на выдачу паспортов, содержащих электронный носитель информации (сроком действия десять лет) приостанавливается с 26 августа по техническим причинам. При этом оформление паспортов сроком действия пять лет продолжится без изменений.

В РБК уточнили, что посольство России в Германии не будут оформлять паспорта с 29 августа, зарубежные представительства МИД страны в Азербайджане, Латвии, Турции, Швеции и Эстонии — с 26 числа. Срок приостановки — неопределенный.

Ранее в августе сообщалось, что европейские страны все больше разделяются во мнении по вопросу о введении запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. По мнению экспертов, консенсус в масштабах ЕС маловероятен, так как введение санкций требует полного согласия всех 27 стран-членов союза.

