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Аналитик раскрыл потери Европы от временной остановки «Северного потока»

Аналитик Юшков оценил потери ЕС в случае остановки «Северного потока» на долгое время

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков раскрыл потери Европы от временной остановки газопровода «Северный поток» в беседе с агентством «Прайм».

Как отметил Юшков, за три дня плановой остановки Европа потеряет немного. Он напомнил, что в сутки по трубопроводу прокачивается порядка 33 миллиона кубометров газа, а среднесуточное потребление в Германии составляет около 250 миллионов кубометров.

Однако в случае, если прокачку газа остановят на более длительный срок, то цены на газ могут в один момент непредсказуемо вырасти. По словам аналитика, пауза в работе газопровода может быть продлена, если во время профилактических работ обнаружат поломки. В то же время, «Газпрому» подобные котировки выгодны, так как поставки по контрактам он осуществляет с 3-6-месячным лагом, пояснил он.

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Марина Совина
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