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Раскрыты позволяющие сэкономить на ЖКХ приемы

Эксперт по ЖКХ Гурылев призвал выбирать светодиодные лампы, чтобы экономить на счетах

Фото: Shutterstock

Если выполнить ряд действий, то можно не только сэкономить на коммунальных платежах, но и повысить стоимость квартиры, так как доведенная до ума квартира стоит дороже, считает вице-президент «Национального жилищного конгресса» Александр Гурылев. Об подобных приемах специалист рассказал «Ленте.ру».

Тепло

Обогрев квартиры — это самый большой объем затрат, отметил эксперт в области ЖКХ. Чтобы сократить расходы на тепло в среднем на 10-20 процентов, в доме можно установить автоматический индивидуальный тепловой пункт (АИТП).

Оборудование будет регулировать температуру помещения в зависимости от погоды за окном, например, снижать подачу тепла, когда на улице жарко. АИТП устанавливает управляющая компания (реже ресурсная либо энергосервисная компания) по просьбе жильцов, его стоимость раскидывается на всех жильцов. Окупится оборудование за полтора-два года

Александр Гурылевэксперт в области ЖКХ

Электричество

Если в доме будет установлен АИТП, то отпадет необходимость пользоваться электрическими обогревателями в сильные холода, что позволит сэкономить на электричестве, сказал эксперт. Кроме того, чтобы сократить расходы, можно заменить лампы накаливания на светодиодные.

Вода

«Вы заплатите меньше за воду, если будете ее экономить. Здесь все просто — не нужно попусту лить воду и по возможности установить посудомоечную машину», — поделился он.

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Общедомовые нужды

Траты за пределами дома тоже можно скорректировать, поручив и оплатив соответствующие работы управляющей организации через общее собрание собственников, обратил внимание Гурылев.

Так, можно экономно расходовать электричество, которое тратится на общедомовые нужды, а именно освещение подвалов, чердаков, лестничных площадок и клеток, работу лифта. В этом поможет замена ламп накаливания на светодиодные, обновление лифтового оборудования, установка датчиков движения.

«Проводите превентивный текущий ремонт технических составляющих дома, не дожидаясь капитального. Необходимо четко понимать, за что вы платите управляющей компании, и следить за ходом выполнения работ и их итогом», — подытожил эксперт.

Ранее стало известно, что правительство планирует выделить около 750 миллиардов рублей на модернизацию ЖКХ.

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Екатерина Смирная
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