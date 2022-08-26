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В РПЛ назвали пугающей посещаемость матчей после введения Fan ID

Президент РПЛ Александр Алаев назвал пугающей посещаемость матчей после введения Fan ID
Александр Алаев

Александр Алаев. Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев назвал пугающей посещаемость матчей лиги после введения паспорта болельщика (Fan ID). Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Люди не идут на стадион — вот главная проблема. Задача лиги и лично моя — вернуть болельщиков», — сказал функционер. Он уточнил, что необходимо разобраться в причинах проблемы, и привел в пример стадион в Ростове-на-Дону, где посещаемость матчей упала в семь раз.

Алаев подчеркнул, что важно выстроить коммуникацию с болельщиками. «Мы видим бойкот, но с фанатами никто не разговаривает. Нужно работать. Я не говорю об отмене закона, но что-то надо менять», — заявил президент РПЛ.

Госдума приняла закон о Fan ID в декабре 2021 года. Теперь для прохода на трибуны каждый болельщик обязан иметь персонифицированную карту зрителя. На данный момент она действует на пяти стадионах: «Фишт» (Сочи), «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону), «Екатеринбург Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Нижний Новгород». Позднее система распространится на другие арены. В ответ на это активные фанаты клубов РПЛ, кроме «Ахмата», объявили о бойкоте матчей лиги.

Андрей Стрельцов
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