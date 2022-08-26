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Генпрокуратура взыскала 180 миллионов рублей с экс-начальника УГИБДД Сафонова

По иску генпрокуратуры с бывшего начальника Ставропольского ГИБДД взыскали 180 миллионов
Алексей Сафонов

Алексей Сафонов. Фото: stapravda.ru

Генпрокуратура взыскала 180 миллионов рублей с бывшего начальника Ставропольской районной ГИБДД Алексея Сафонова — по ходатайству ведомства Промышленный районный суд Ставрополя удовлетворил иск, и согласно нему имущество на эквивалентную сумму будет обращено в доход государства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Как сообщили «Ленте.ру» в Генпрокуратуре, бывший начальник УГИБДД ГУ МВД России Ставропольского края Алексей Сафонов и его родственники и другие близкие лица приобретали недвижимость и другое имущество. Позже проверка показала, что сведений о законности источников, за счет которых это имущество приобреталось, не могло быть представлено.

В феврале генпрокуратура России потребовала конфисковать и обратить в доход государства имущество экс-главы ГИБДД Ставрополья на 83 миллиона рублей, в том числе и знаменитый в сети золотой унитаз.

О задержании начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова сообщалось летом 2021 года: фигурантами проходили 35 его сообщников, часть из них были подчиненными полицейского. Им вменяли получение взяток в общей сложности на сумму 19 миллионов рублей.

Леонид Микуляк
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