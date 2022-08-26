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У россиян появится возможность с выгодой отдохнуть на экзотических курортах

АТОР: туроператоры предлагают туры на Сейшелы и Занзибар с пересадкой в Эфиопии

Фото: Luka Odak / Unsplash

Названа стоимость пакетных туров на Сейшелы и Занзибар после возобновления прямых рейсов между Эфиопией и Россией перевозчиком Ethiopian Airlines. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, у российских путешественников появится возможность с выгодой спланировать отдых на экзотических курортах. По словам главы туроператора Space Travel Артура Мурадяна, в условиях дефицита международных рейсов каждое новое направление может способствовать снижению стоимости перевозки. Цены на билеты из Москвы в Аддис-Абебу и обратно начинаются от 48 тысяч рублей.

Сейчас российские туроператоры начали предлагать путевки на Сейшелы и Занзибар на базе этой перевозки с удобными стыковками в три-четыре часа в Аддис-Аббебе.

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Например, тур в Занзибар на семь дней с проживанием в отеле четыре звезды от компании «Интурист» обойдется минимум в 203 тысячи рублей. Размещение в пятизвездочном отеле повысит стоимость тура до 259 тысяч рублей.

На Сейшелы можно купить путевку на 14 ночей от ANEX Tour за 235 тысяч рублей, в стоимость входит проживание в отеле три звезды. Размещение в четырехзвездочной гостинице обойдется в 295 тысяч, в пятизвездочной — в 410 тысяч рублей.

Ранее в России оценили выгодность стыковочных рейсов через Эфиопию. По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, Эфиопия будет интересна российским туристам как более выгодный транзитный хаб. Так, полеты в страны Африки и Латинской Америки с пересадкой в Аддис-Абебе выходят туристам дешевле, чем через Дубай или Стамбул.

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Мария Гейн
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