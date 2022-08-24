Россиянам раскрыли способ дешево бронировать перелеты с пересадкой в Африке

«Ъ»: эфиопский аэропорт Аддис-Абеба сможет стать для россиян выгодным транзитным хабом

В России оценили выгодность стыковочных рейсов через Эфиопию: полеты в страны Африки и Латинской Америки с пересадкой в Аддис-Абебе выходят туристам дешевле, чем через Дубай или Стамбул. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, Эфиопия будет интересна российским туристам как более выгодный транзитный хаб. Например, улететь из Москвы в Йоханнесбург (ЮАР) с пересадкой в Дохе (Катар) от Qatar Airways обойдется в 180 тысяч рублей. Билет со стыковкой в Аддис-Абебе можно забронировать от 33 тысяч рублей.

Отправиться из столицы на Сейшелы с Emirates с пересадкой в Дубае получится от 50,7 тысячи рублей, с Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле — от 177 тысяч рублей, с Ethiopian Airlines — от 33 тысяч рублей.

«Аддис-Абеба может выступать хабом для сохраняющегося делового и гуманитарного потока в США. Ближайший доступный перелет из Москвы через Эфиопию в Нью-Йорк на 13 сентября будет стоить от 80 тысяч рублей. Самый быстрый перелет на ту же дату через Стамбул займет 16 часов (Turkish Airlines) и обойдется в 186 тысяч рублей», — раскрыли способ дешево улететь в США в «Коммерсанте».

Горин добавил, что наиболее востребованы перелеты через Эфиопию будут при краткосрочном бронировании — пересадки в Аддис-Абебе смогут «сбалансировать стоимость перелета в пиковые даты». Тем не менее, главными хабами для полетов в Европу и по другим направлениям для россиян по-прежнему останутся аэропорты Турции, стран СНГ и ближневосточных государств (ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия).

Ранее сообщалось, что Эфиопия возобновляет авиасообщение с Россией — прямые перелеты в африканскую страну станут доступны с 23 августа. Авиакомпания Ethiopian Airlines будет выполнять до трех рейсов в неделю.