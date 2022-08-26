Актер Шайа ЛаБаф рассказал, что хотел покончить с собой из-за череды скандалов

Американский актер Шайа ЛаБаф признался в мыслях о самоубийстве. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале епископа Роберта Бэррона.

Артист рассказал, что хотел покончить с собой из-за череды публичных скандалов. «Я больше не хотел жить, когда все это произошло. Стыд, которого я никогда раньше не испытывал — такой стыд, что забываешь, как дышать. Не знаешь, куда идти. Не можешь выйти на улицу и съесть тако», — вспомнил ЛаБаф.

Он смог справиться с суицидальными мыслями, приняв католицизм. На этот шаг его подтолкнула подготовка к роли католического святого падре Пио в фильме Абеля Феррары. Чтобы вжиться в образ, актер провел некоторое время в монастыре.

В 2020 году певица FKA twigs подала на ЛаБафа в суд. Как утверждается в иске, за время их романа, который длился год, актер неоднократно оскорблял ее, применял физическое и эмоциональное насилие и намеренно заразил венерическим заболеванием. FKA twigs поддержала певица Sia, которая призналась, что тоже стала жертвой эмоционального насилия со стороны артиста. После обвинений со стороны артистов ЛаБаф обещал пройти интенсивную терапию.