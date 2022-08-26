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Из жизни

Мужчина сжег автозаправку из-за не понравившейся ему сигары

Click on Detroit: покупатель сжег магазин из-за не понравившейся ему сигары

В американском городе Детройт, штат Мичиган, мужчина сжег магазин на автозаправке, так как ему отказались поменять купленную сигару. Об этом сообщает Click on Detroit.

Покупатель приобрел в магазине на автозаправочной станции сигару Swisher Sweeths. Ее запах не понравился мужчине, и он попытался ее обменять.

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Покупатель подошел к продавцу и пожаловался, что сигара пахнет одеколоном. Продавец предположил, что запах одеколона исходит от самого покупателя.

Ответ так разозлил мужчину, что он вылил в помещении ведро бензина, после чего поджег его. Продавцу удалось эвакуироваться, он не пострадал.

Произошедшее попало на запись установленной в магазине камеры видеонаблюдения. Подозреваемого задержала полиция.

Ранее сообщалось, что в США арестован мужчина, совершивший поджог строящегося дома, который собирался купить его начальник. После задержания американец сказал, что не имеет никаких претензий к своему руководству, а поджог устроил «по велению духов».

Алиса Дмитриева
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