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Правозащитница рассказала об увольнении напавшего на члена СПЧ полицейского

В Нижнем Новгороде полицейского уволили из МВД за нападение на члена СПЧ Игоря Каляпина

Фото: Александр Демченко / РИА Новости

В Нижнем Новгороде старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска уволили из УМВД после нападения на члена Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Игоря Каляпина. Об этом в пятницу, 26 августа в своем Telegram-канале рассказала правозащитница Ева Меркачева.

Также она сообщила о возбуждении дела в отношении экс-полицейского.

«Коллеги говорят, что замечали за ним странности. Когда же он выпивает, то становится агрессивным настолько, что это может представлять реальную угрозу. Представляю, как он мог проводить опросы и различные следственные действия. Сколько людей могли пострадать при этом?» — написала Меркачева.

Ранее в полиции заявили, что нападение на члена СПЧ Каляпина не связано с его деятельностью. По данным МВД, заявивший о нападении на него правозащитник получил травмы в результате драки с малознакомым мужчиной, возникшей после совместного распития спиртного в деревне Донской Семеновского района. Предполагается, что конфликт произошел на бытовой почве и не связан со служебной и общественной деятельностью участников.

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Елизавета Новикова
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