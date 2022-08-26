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Tesla прокомментировала случаи наезда их автомобилей на детей

WP: Tesla потребовала удалить ролики, демонстрирующие наезд их автомобилей на детей

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Tesla отреагировала на критику своего автопилота, который якобы способствовал наезду на детей. Об этом сообщает The Washington Post.

В распоряжении WP оказалось заявление американской компании, в которой ее представители прокомментировали появление в сети роликов, на которых демострируются случаи наезда автомобилей Tesla на изображающих детей манекенов. В корпорации назвали подобный контент «клеветническим» и заметили, что он наносит урон деловой репутации Tesla.

«Мы требуем, чтобы вы немедленно прекратили и воздержались от дальнейшего распространения клеветнической информации, опубликовали официальное публичное опровержение в течение 24 часов», — обратилась к организаторам проекта Dawn заместитель главного юрисконсульта Tesla Динна Эскин. Энтузиасты Dawn ранее опубликовали в сети видео, согласно которым автопилот Tesla игнорирует нахождение на дороге изображающих детей манекенов.

Руководитель проекта Dawn Дэн О'Дауд отреагировал на заявление Tesla. Он назвал сообщение «жалким», а главу компании Илона Маска — «плаксой, который прячется за своими юристами».

Журналисты также обратили внимание, что после заявления Dawn об опасности автопилота Tesla для детей на YouTube появились ролики других энтузиастов, которые пытались сбить своими автомобилями манекены и другие препятствия. Часть из них была удалена модераторами площадки.

Активисты проекта Dawn обвинили Tesla в том, что ее электромобили могут быть опасны для детей, в середине августа. Согласно расследованию энтузиастов, оборудованные автопилотом электрокары Tesla очень плохо распознают детей на дорогах.

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Андрей Ставицкий
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