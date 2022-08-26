Массовая драка мигрантов со стрельбой в Подмосковье попала на видео

В сети появилось видео массовой драки мигрантов со стрельбой в Подмосковье

В сети появилось видео массовой драки мигрантов в подмосковном Пушкино. Запись в пятницу, 26 августа, публикует Telegram-канал Mash.

На кадры попала группа неизвестных, которые дрались около многоэтажного дома. На видео слышны звуки стрельбы и просьбы людей вызвать полицию. Затем показывается место драки: на дороге лежат гильзы и видны следы крови.

Известно, что на место происшествия приехали сотрудники полиции и Росгвардии. В настоящее время установлен один участник драки, босой и в крови.

Ранее сообщалось, что в Зеленограда в ходе конфликта между посетителями кафе произошла перестрелка, в результате которой один человек был убит, еще двое — ранены.