В авто на польско-белорусской границе обнаружен похожий на взрывчатку предмет

Погранкомитет Белоруссии обнаружил похожий на взрывчатку предмет в авто с россиянином

В автомобиле на пункте пропуска Брест на белорусско-польской границе обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. Об этом сообщает государственный погранкомитет Белоруссии в своем Telegram-канале.

Сообщается, что автомобиль с российскими регистрационными номерами прибыл в автодорожный пункт Брест на въезд в Белоруссию. За рулем машины марки Kia находился гражданин России.

«В ходе осмотра транспортного средства пограничный наряд обнаружил предмет с проводами размером 5 на 9 сантиметров, который был прикреплен на днище авто в районе переднего пассажирского сиденья», — сказано в сообщении ведомства.

Машина была оперативно оцеплена, пограничная служба также приостановила пропуск лиц и транспортных средств. Сотрудники МЧС и саперная группа прибыли на пропускной пункт.

«В настоящее время проводятся необходимые мероприятия», — заключили в погранкомитете.

Ранее Белоруссия обвинила Литву в выталкивании беженцев на общую границу. Ведомство обвинило прибалтийскую республику в подвозе семерых граждан Ирана к линии границы. Кроме того, прибалтийскую республику также уличили в применении физической силы по отношению к мигрантам.