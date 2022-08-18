Белоруссия обвинила Литву в выталкивании беженцев на общую границу

Пограничный комитет Белоруссии обвинил Литву в выталкивании беженцев на общую границу

Литва выталкивает беженцев на общую границу с Белоруссией. Об этом сказано в Telegram-канале Государственного пограничного комитета Белоруссии.

Ведомство обвинило прибалтийскую республику в подвозе семерых граждан Ирана к линии границы. После этого литовские военнослужащие применили физическую силу и спецсредства к мигрантам, вытеснив их на территорию Белоруссии, отмечают в комитете.

«Со слов иностранцев, литовские стражи границ неоднократно занимались рукоприкладством, несмотря на осведомленность о проблемах с сердцем у одного из мужчин», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал ответа на изъятие Литвой грузов «Беларуськалия» в порту Клайпеды. Он подчеркнул, что Вильнюс не только ввел санкции против транспортировки белорусской продукции, но и фактически забрал белорусскую собственность, которая находилась в Клайпедском порту.