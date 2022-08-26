Конкурент PlayStation отреагировал на удорожание приставки

Windows Central: Microsoft не будет поднимать цены на приставки Xbox Series

Microsoft, которая выпускает игровые консоли под брендом Xbox, отреагировала на удорожание PlayStation 5. Об этом сообщает издание Windows Central.

Американский IT-гигант прокомментировал сообщение о том, что Sony подняла цены на приставки PS5 практически на всех рынках. Представители Microsoft заявили, что не будут повышать стоимость своих консолей. «Мы постоянно оцениваем наш бизнес, чтобы предложить нашим потребителям отличные игровые возможности», — заявили в компании.

Конкурент Sony в сегменте игровых консолей заметил, что стоимость их флагманской приставки Xbox Series X останется на уровне 499 долларов, 450 фунтов стерлингов и 500 евро — в США, Великобритании и Европе соответственно. Младшая модель Xbox Series S в свою очередь также будет доступна по старой цене — 299 долларов, 250 фунтов стерлингов, 300 евро.

«Хотя это не является твердой гарантией того, что мы никогда не увидим повышения цен на консоли Xbox Series X и Xbox Series S, это, безусловно, обнадеживающий признак того, что Microsoft не намерена делать этого в краткосрочной перспективе», — оценили реакцию журналисты.

Sony подняла рекомендованную розничную цену на свою консоль нового поколения в конце августа. В компании объяснили это решение сложной экономической ситуацией и высокими темпами инфляции на мировом рынке.