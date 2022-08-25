Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

PlayStation 5 подорожала

Стоимость PlayStation 5 увеличилась во всем мире, кроме США

Фото: Hello I'm Nik / Unsplash

Sony подняла рекомендованную розничную цену (РРЦ) на свою консоль нового поколения. Об этом сообщается в блоге PlayStation.

По словам руководителя бренда Джима Райана, его компания была вынуждена увеличить стоимость флагманской приставки из-за «сложных экономических условий». Райан отметил, что в корпорации пришли к такому решению из-за высоких мировых темпов инфляции, а также колебаний валютных курсов. Уточняется, что PS5 подорожает во всем мире, кроме США. Sony приостановила поставки своей продукции на российский рынок в середине марта.

Топ-менеджер уточнил, что РРЦ на консоль будет увеличена в Канаде, Мексике, Европе, Великобритании, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке, Китае, Австралии и Японии. Так, в Европе дисковая и цифровая версии приставки подорожают на 50 евро — до 550 и 450 евро соответственно. В Великобритании разные модели PS5 будут стоить 480 и 390 фунтов стерлингов, Китае — 4299 и 3499 юаней, Японии — 60 478 и 49 478 иен.

Материалы по теме:
В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R. Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R.Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
12 июля 2021
Танцор диско Пьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut
Танцор дискоПьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut
10 апреля 2021

В заключение представитель компании отметил, что повышение цен является необходимостью, «учитывая текущую глобальную экономическую ситуацию». Райан подчеркнул, что для Sony остается приоритетом увеличение объемов поставок консоли для того, чтобы все желающие могли получить приставку.

В конце июля топ-менеджеров Sony спрашивали о возможном росте цен на PS5, однако представители компании отказались отвечать на вопрос. «На данный момент я не могу поделиться с вами ничем конкретным», — сообщил тогда журналистам главный финансовый директор Sony Хироки Тотоки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Названо возможное местонахождение турбин для «Северного потока»
В Совфеде увидели угрозу России в заявлении генсека НАТО об интересах в Арктике
Суд оставил в силе штраф Дудю за гей-пропаганду
Жителя Севастополя задержали с комплектующими для запуска боевого дрона
Европейская страна выделила миллионы евро на военную помощь Украине
Бывший легионер «Терека» вспомнил о людях с автоматами в Чечне
Телефон предполагаемой убийцы журналистки Дугиной засекли за пределами России
Автомобили Lada стали самыми востребованными у москвичей
На ЗАЭС сработали системы безопасности
Глава Ульяновской области рассказал о состоянии выживших в ДТП с 16 погибшими
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.