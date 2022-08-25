PlayStation 5 подорожала

Стоимость PlayStation 5 увеличилась во всем мире, кроме США

Sony подняла рекомендованную розничную цену (РРЦ) на свою консоль нового поколения. Об этом сообщается в блоге PlayStation.

По словам руководителя бренда Джима Райана, его компания была вынуждена увеличить стоимость флагманской приставки из-за «сложных экономических условий». Райан отметил, что в корпорации пришли к такому решению из-за высоких мировых темпов инфляции, а также колебаний валютных курсов. Уточняется, что PS5 подорожает во всем мире, кроме США. Sony приостановила поставки своей продукции на российский рынок в середине марта.

Топ-менеджер уточнил, что РРЦ на консоль будет увеличена в Канаде, Мексике, Европе, Великобритании, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке, Китае, Австралии и Японии. Так, в Европе дисковая и цифровая версии приставки подорожают на 50 евро — до 550 и 450 евро соответственно. В Великобритании разные модели PS5 будут стоить 480 и 390 фунтов стерлингов, Китае — 4299 и 3499 юаней, Японии — 60 478 и 49 478 иен.

В заключение представитель компании отметил, что повышение цен является необходимостью, «учитывая текущую глобальную экономическую ситуацию». Райан подчеркнул, что для Sony остается приоритетом увеличение объемов поставок консоли для того, чтобы все желающие могли получить приставку.

В конце июля топ-менеджеров Sony спрашивали о возможном росте цен на PS5, однако представители компании отказались отвечать на вопрос. «На данный момент я не могу поделиться с вами ничем конкретным», — сообщил тогда журналистам главный финансовый директор Sony Хироки Тотоки.