Sony отказалась комментировать повышение цен на PlayStation 5

VGC: Sony не ответила на вопрос о возможном повышении цен на PlayStation 5

Sony может повысить цены на игровые консоли нового поколения. Об этом сообщает издание VGC.

В ходе отчета за второй квартал года Sony отказалась комментировать возможное удорожание PS5 — топ-менеджеры компании не дали ответа на вопрос журналистов. «Что касается потенциального повышения цен на PS5, на данный момент я не могу поделиться с вами ничем конкретным», — заметил главный финансовый директор Sony Хироки Тотоки.

По словам авторов VGC, повышение цены на популярную игровую приставку очень вероятно в будущем. Специалисты уточнили, что в апреле Sony подняла цены в Японии на ряд товаров из сегмента бытовой электроники, включая камеры, проигрыватели Blu-ray, домашние кинотеатры, наушники и колонки. В организации рост цен объяснили продолжающейся нехваткой полупроводников и другими внешними факторами.

Также журналисты сослались на майский отчет аналитика Forrester Гленна О'Доннелла, который заявил, что основанные на полупроводниках продукты подорожают. «Производители чипов сталкиваются с растущими проблемами с поставками, которые усугубляются ситуацией на Украине. Спрос остается высоким, а предложение — ограниченным», — заключил специалист.

Во втором квартале Sony отгрузила на рынок 2,4 миллиона единиц PS5, что меньше, чем ожидалось. Тем не менее, корпорация все еще намерена реализовать до конца финансового года 18 миллионов приставок.

В середине июля выяснилось, что в России начались продажи ввезенных по параллельному импорту видеоигр. В частности, тайтлы появились на маркетплейсах Wildberries и Ozon.