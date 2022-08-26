В МИД России ответили на призывы президента Латвии изолировать русских
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на призывы президента Латвии Эгилса Левитса изолировать нелояльных государству русских. Об этом она высказалась в комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Дипломат заявила, что призывы Левитса «неприемлемы и нарушают все общепринятые морально-этические и гуманитарные нормы».
Она также выразила надежду, что представители международных правозащитных организаций «найдут в себе, наконец, смелость и принципиальность дать оценку таким заявлениям главы латвийского государства».
Ранее президент Латвии предложил изолировать «нелояльных государству» русскоязычных жителей республики от остального общества. С такой инициативой он выступил в эфире Латвийского радио.