В МИД России ответили на призывы президента Латвии изолировать русских

Мария Захарова заявила о неприемлемости призывов президента Латвии изолировать русских

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на призывы президента Латвии Эгилса Левитса изолировать нелояльных государству русских. Об этом она высказалась в комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат заявила, что призывы Левитса «неприемлемы и нарушают все общепринятые морально-этические и гуманитарные нормы».

Она также выразила надежду, что представители международных правозащитных организаций «найдут в себе, наконец, смелость и принципиальность дать оценку таким заявлениям главы латвийского государства».

Ранее президент Латвии предложил изолировать «нелояльных государству» русскоязычных жителей республики от остального общества. С такой инициативой он выступил в эфире Латвийского радио.