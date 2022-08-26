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Аналитик назвал возможный курс рубля осенью

Аналитик Звездин предрек рублю ослабление до 70 за доллар
СюжетКурс доллара:

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Финансовый аналитик Артем Звездин назвал приближающуюся осень важным временем для рубля. Он спрогнозировал, какими будут изменения национальной валюты и назвал факторы, которые будут влиять на ее укрепление и ослабление. К осени специалист предрек движение рубля к доллару в диапазон 65-70 к октябрю. Своим мнением эксперт поделился в ходе беседы с «Лентой.ру».

Осень станет важным временем для нашей валюты, так как будет заложен долгосрочный курс

Артем Звездинфинансовый аналитик

Негативные факторы

«Снижение цен на нефть на мировом рынке, ограничения на наш экспорт, продажа российской нефти по низкой цене в Азию — факторы к обесцениванию нашей валюты. Коллапса не будет, данный баланс уже заложен в цене, а значит, хоть и заложит тренд на обесценивание рубля, но в долгосрочном движении», — озвучил свой прогноз специалист.

Возвращается параллельный импорт, происходит возврат на рынок некоторых компаний, указал Звездин. Это также плохо влияет на рубль, так как поставщики покупают валюту для закупок, высказался экономист.

«В данном случае, конечно, говоря о поставщиках и покупке валюты, стоит учитывать, что речь идет о покупке преимущественно азиатской валюты. Западные валюты сейчас особо без надобности нашему бизнесу. При этом особой разницы для рубля нет, его продажа означает изменение баланса спроса и предложения, и как следствие изменение стоимости», — пояснил финансовый аналитик.

Начинает падать спрос на нефть и газ, как следствие доходы от нефти и газа начинают сокращаться

Артем Звездинфинансовый аналитик

Эксперт сообщил, что в мире возрастает спрос на доллар США и евро в связи с ростом ставок и снижением инфляции. «Все это создаст крепкий доллар и евро, на фоне сниженного спроса на рубль, а значит, аналогично — негативно влияет на курс рубля», — объяснил специалист.

Позитивные факторы

Факторов, которые сейчас помогают рублю не так много, заявил Звездин. Все они связаны с ожиданиями участников рынка, добавил он.

«Первый фактор, конечно же, в ожидании увеличения ставки Центробанка на ближайшем заседании, это позволит укрепить рубль. Однако вероятность увеличения ставки не столь высока, учитывая темпы дефляции», — обозначил финансовый эксперт.

Следующим фактором Звездин назвал попытки спекулянтов довести курс до красивой отметки в 50 рублей за доллар. «Все это, возможно, и красиво, но сил спекулянтов не так и много, и по этой причине серьезное влияния на рынок они вряд ли окажут», — заключил экономист.

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На укрепление рубля может повлиять возможный рост нефтяной отрасли, считает специалист. Это может произойти в связи с энергетическим кризисом и холодами осенью. «Здесь все будет зависеть от решений политиков. Если Евросоюз будет последовательным в свои решениях, то, не смотря на рост, мы вряд ли сможем сильно на этом нажиться», — спрогнозировал Звездин.

Резюмируя, специалист предрек движение рубля к доллару в диапазон 65-70 к октябрю.

Ранее старший аналитик ИК РУСС-ИНВЕСТ Роман Блинов заявил, что доллар по-прежнему мировая валюта №1. При этом ситуация в экономике может сложиться так, что сработает «эффект домино», предрек он. По его словам, для этого нужно, чтобы большинство стран G20 отказались от использования американской валюты как от платежного средства и средства инвестиций и сбережения своих национальных резервов.

Ранее экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что наступает эпоха дорогого доллара и дешевого евро. «В Евросоюзе очень серьезный негатив: стран много, а валюта одна, я думаю, что кризис, вызванный ростом цен на энергоносители, уберет еще ни одно правительство», — поделился он.

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Виктория Немис
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