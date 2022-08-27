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В Болгарии предрекли проигрыш арбитража против «Газпрома» на миллиард долларов

«Дневник»: Стоянов предрек проигрыш Болгарией арбитража против «Газпрома» на $1 млрд

Фото: Kacper Pempel / Reuters

И. о. министра обороны Болгарии Димитр Стоянов предрек стране проигрыш арбитража против «Газпрома», в результате чего София будет вынуждена заплатить один миллиард долларов. Об этом пишет издание «Дневник».

По его словам, заявление министра энергетики технического правительства Болгарии Росена Христова о том, что Болгария готова обсуждать с «Газпромом» возобновление поставок топлива, не означает, что София желает заключить новое долгосрочное соглашение.

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«Мы хотим получить то, за что заплатили. В итоге может получиться так, что мы заплатим за то, чего не получили, и дело дойдет до арбитража. Я считаю, что при таком развитии событий мы, скорее всего, заплатим один миллиард долларов», — заявил Стоянов. Речь идет о пункте контракта «бери или плати», согласно которому, если Болгария не примет топливо от «Газпрома», она должна будет за него заплатить.

Возобновление поставок газа в Болгарию министр энергетики страны Росен Христов допустил еще в первой половине августа. Экспорт в Болгарию российская сторона прекратила в конце апреля, не получив согласия на переход на новую форму оплаты — с использованием рублевых счетов.

Эксперт Финансового университета при Правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Болгария рискует войти в отопительный сезон с дефицитом газа, если не начнет производить оплату в рублях «Газпрому».

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Марина Совина
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