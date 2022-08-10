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В Болгарии допустили возобновление поставок российского газа

Министр энергетики Болгарии Христов допустил возобновление поставок газа из России

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов в интервью телеканалу BTV прокомментировал ситуацию, сложившуюся в энергетическом секторе экономики страны. Его слова приводит ТАСС.

Условия для переговоров

Христов допустил возобновление поставок газа из России и восстановление переговоров с российской компанией «Газпром» при отсутствии альтернативных поставщиков топлива. Сейчас Болгария намерена обеспечить поставки сырья до конца отопительного сезона, в лучшем варианте -— до конца 2023 года. Переговоры по долгосрочным договорам будет проводить новое правительство.

Мы рассматриваем все возможности поставок газа, в том числе возобновление их от компании «Газпром», но приоритетно рассматриваем альтернативных поставщиков. Если окажется, что реальной альтернативы не будет, то могу гарантировать, что я не буду тем министром, который оставит население страны замерзать

Росен Христовминистр энергетики технического правительства Болгарии

Министр подчеркнул, что закупка газа у России не влечет за собой выход из Евросоюза. Он заявил о готовности страны импортировать сырье на тех же условиях, что соблюдают ФРГ и другие государства.

Шутка и ошибка

9 августа директор болгарской компании «Булгаргаз» Людмил Йоцов признался, что воспринял шуткой официальное письмо «Газпром экспорта» об оплате российского газа в рублях.

До последнего верили, что поставки газа для нас не будут остановлены, потому что мы заплатили за него в долларах 26 апреля. Думали, что все это шутка

Людмил Йоцов Директор «Булгаргаза»

Глава компании также усомнился в возможности дополнительных поставок азербайджанского газа в ближайшее время. По его мнению, введении газопровода в эксплуатацию можно отложить до октября или более позднюю дату из-за недоработок и трудностей с его сертификацией.

Газовый кризис

Болгарию ожидает газовый кризис: предполагается, что цены на топливо в августе резко вырастут. Об этом заявил председатель совета директоров «Булгаргаза» Иван Топчийск. По его словам, сейчас страна испытывает 40-процентный дефицит газа к началу отопительного сезона.

60процентов

составит подорожание газа в Болгарии в августе

При этом Топчийск рассказал, что «Булгаргаз» не прекращал обсуждать с «Газпромом» возможность возвращения прокачки газа. «Мы не знаем как будет развиваться переписка, но вероятность восстановления поставок еще есть», — допустил он.

Прекращение поставок

Поставки российского газа в Болгарию остановились 27 апреля, после того как Болгария не стала переводить контракт с Россией на рублевую форму оплаты. В Софии отметили, что просьба Москвы нарушает условия соглашения.

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В конце июля посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова допустила возобновление поставок газа в Россию при оплате по схеме, отвечающей требованиям «Газпрома».

Продаже энергоресурсов за рубли

Президент России Владимир Путин призвал в срочном порядке прекратить продажу газа за доллары и евро 23 марта. Через неделю «Газпром» предложил западным партнерам конкретную схему оплаты топлива. 31 марта Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он сообщил, что им необходимо открыть рублевые счета в российских банках для покупки газа.

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Марина Совина
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