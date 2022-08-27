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Обмен Роналду на нападающего «Наполи» исключили

Агент Виктора Осимхена исключил обмен нападающего «Наполи» на Криштиану Роналду

Фото: HANNAH MCKAY / Reuters

Агент нигерийского нападающего «Наполи» Виктора Осимхена Роберто Календа отреагировал на слухи о возможном обмене игрока на форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Пост доступен в Twitter.

Календа исключил данный сценарий развития событий. Он отметил, что 23-летний нигериец намерен продолжить выступления за «Наполи».

Ранее сообщалось, что агент 37-летнего Роналду Жорже Мендеш начал переговоры с «Наполи» о потенциальном трансфере. Отмечалось, что итальянский клуб готов обменять Осимхена на Роналду.

Летом неоднократно появлялись сообщения о вероятном уходе Роналду из «Юнайтед». Футболист высказывал недовольство трансферной политикой клуба и его спортивными результатами.

Николай Костюков
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