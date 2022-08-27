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Появились подробности переговоров агента Роналду с «Наполи»

Журналист Ди Марцио: «Наполи» запросил за обмен Осимхена на Роналду 100 миллионов евро

Фото: Phil Noble / Reuters

Агент Жорж Мендеш продолжает вести переговоры с «Наполи» по обмену португальца Криштиану Роналду на нигерийского форварда Виктора Осимхена. Подробности появились на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Неаполитанский клуб согласится на обмен, если МЮ предложит за Осимхена 100 миллионов евро и отпустит Роналду в аренду. Кроме того, в «Наполи» запросили, чтобы англичане покрыли основную часть зарплаты португальца. В то же время агент Осимхена заявил, что нигериец не продается.

Ранее в качестве варианта для Роналду в случае ухода из МЮ назывался лиссабонский «Спортинг». Мендеш также обсуждал вопрос перехода нападающего в итальянский «Милан».

Летом неоднократно появлялись сообщения о вероятном уходе Роналду из «Юнайтед». Футболист высказывал недовольство трансферной политикой клуба и его спортивными результатами.

Андрей Стрельцов
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