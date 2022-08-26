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Назван единственный вариант для Роналду в случае ухода из «Манчестер Юнайтед»

«Спортинг» остался единственным вариантом для Криштиану Роналду

Фото: Reuters

Журналист Никола Скира назвал единственный вариант смены клуба для нападающего Криштиану Роналду. Пост репортера доступен в Twitter.

В том случае, если 37-летний форвард намерен покинуть «Манчестер Юнайтед», единственным конкретным вариантом осталось возвращение в лиссабонский «Спортинг». При этом агент Роналду Жорже Мендеш намерен найти других претендентов на португальца.

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Таким образом, Роналду стал ближе к возвращению в родной клуб. Спортинг уже называли претендентом на форварда, однако в самом клубе отметили, что не заинтересованы в трансфере. В частности, против такого перехода высказался главным тренер лиссабонцев Рубен Аморим.

Летом СМИ неоднократно сообщали о вероятном уходе Роналду из МЮ. Футболисту приписывали недовольство трансферной политикой клуба и его спортивными результатами.

«Спортинг» — первый клуб в профессиональной карьере Роналду. Вместе с командой он выиграл Суперкубок Португалии в 2002 году. В 2003-м он перешел в «Манчестер Юнайтед».

Николай Костюков
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