Стало известно о переговорах агента Роналду с двумя итальянскими клубами

Агент Роналду Мендеш провел переговоры с «Наполи» и «Миланом» по вопросу трансфера игрока

Агент португальского футболиста «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Жорже Мендеш провел переговоры с двумя итальянскими клубами «Наполи» и «Миланом». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Как стало известно, в «Наполи» оказались не заинтересованы в 37-летнем футболисте, так как в команде имеется достаточное количество форвардов. В ответ на это Мендеш предложил продать в МЮ Виктора Осимхена, что позволило бы оформить трансфер Роналду.

Мендеш также обсудил вопрос перехода португальца в «Милан». По мнению агента, это будет возможно, если Рафаэл Леау перейдет в «Челси».

Летом СМИ неоднократно сообщали о вероятном уходе Роналду из МЮ. Футболисту приписывали недовольство трансферной политикой клуба и его спортивными результатами. Претендентами на португальца называли мадридский «Атлетико», «Челси», а также лиссабонский «Спортинг».