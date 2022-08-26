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Стало известно о переговорах агента Роналду с двумя итальянскими клубами

Агент Роналду Мендеш провел переговоры с «Наполи» и «Миланом» по вопросу трансфера игрока

Фото: Phil Noble / Reuters

Агент португальского футболиста «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Жорже Мендеш провел переговоры с двумя итальянскими клубами «Наполи» и «Миланом». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Как стало известно, в «Наполи» оказались не заинтересованы в 37-летнем футболисте, так как в команде имеется достаточное количество форвардов. В ответ на это Мендеш предложил продать в МЮ Виктора Осимхена, что позволило бы оформить трансфер Роналду.

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Мендеш также обсудил вопрос перехода португальца в «Милан». По мнению агента, это будет возможно, если Рафаэл Леау перейдет в «Челси».

Летом СМИ неоднократно сообщали о вероятном уходе Роналду из МЮ. Футболисту приписывали недовольство трансферной политикой клуба и его спортивными результатами. Претендентами на португальца называли мадридский «Атлетико», «Челси», а также лиссабонский «Спортинг».

Дарья Коршунова
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