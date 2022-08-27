На российских школьниц завели дело за избиение и изнасилование мужчины

Прокуратура Тюмени: на избивших и изнасиловавших мужчину на вокзале школьниц завели дело

Следственные органы завели уголовное дело в отношении российских школьниц, которые избили мужчину на вокзале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тюменской областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, поздно вечером 20 августа между девушками 2005, 2006 и 2007 годов рождения и мужчиной 1986 года рождения в здании железнодорожного вокзала станции Вагай Омутинского района произошел конфликт, в результате девочки избили мужчину. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Уточняется, что пострадавший находится в больнице. Ранее местное издание 72.RU сообщало, что мужчина скончался в реанимации после того, как на него напали три школьницы. Сотрудники станции рассказали, что девочки обсуждали, как избили пострадавшего консервной банкой. Кроме избиения мужчину изнасиловали посторонним предметом, предположительно, палкой.