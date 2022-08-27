Три российские школьницы избили мужчину консервной банкой и изнасиловали палкой

72.RU: в тюменском селе 3 школьницы избили мужчину консервной банкой и изнасиловали палкой

В Тюменской области три школьницы избили консервной банкой и изнасиловали палкой мужчину. Об этом сообщает местный портал 72.RU.

Инцидент произошел на железнодорожном вокзале в небольшом селе в воскресенье, 21 августа. Сотрудница станции, ставшая очевидицей произошедшего, рассказала, что мужчина 36–37 лет остался ночевать на вокзале — он пропустил свою станцию. «Худенький такой и невысокий. Даже на преступника не тянет», — описала россиянка пострадавшего, отметив, что на вокзале находились также три девочки, которые ей «сразу доверия не внушили».

«Когда я приехала на вокзал, все было в крови. И эти три девочки сидели там, на вокзале. Мы с коллегой начали их спрашивать, может, кто-то что-то видел. Мы же не думали, что это девочки могли сделать. Они сказали: «Это не мы», но, кроме них, никого там не было», — рассказала сотрудница вокзала.

По ее словам, после этого школьницы на перроне громко обсуждали, что они сделали: «Били они его консервной банкой, которая у него была с собой. Перед этим сняли с него всю одежду, вывернули, пытались все это сжечь. Загнали его в угол в туалете, двери были выломаны, все-все было в крови».

Как рассказала одна из сотрудниц вокзала, прибывшие медики осмотрели пострадавшего, одели и обули его, поскольку он был голый, и забрали. «Брови у него глубоко были рассечены. Потом, когда участковые приезжали ко мне, сказали, что у него сотрясение, зашивали его и тело все синее», — добавила она.

Кроме избиения мужчину изнасиловали посторонним предметом, предположительно, палкой. Спустя два дня от полученных ранений он скончался в реанимации. Собеседница издания добавила, что он приехал из Тюмени. «Как нам сказали эти девочки, что он сексуальный маньяк и к ним приставал. А он тощий и мухи не обидит — шлепнуть не сможет», — заключила она. По словам местных жителей, школьницы имеют плохую репутацию в селе. Им не раз делали замечания взрослые и даже заявляли в полицию.

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