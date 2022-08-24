Женщина отрезала сожителю половые органы из-за домогательств к ее дочери

В Индии женщина отрезала половые органы сожителю, пытавшемуся изнасиловать ее дочь

Жительница Индии застала сожителя за домогательствами к дочери и отрезала ему половые органы. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в пригороде города Лакхимпур, штат Уттар-Прадеш. Пока женщина работала на ферме, мужчина, с которым она жила два года, попытался изнасиловать ее 14-летнюю дочь.

«К счастью, в последний момент я вернулась домой и поймала его с поличным, — рассказала индианка. — Он даже на меня набросился, когда я пыталась спасти дочь». По ее словам, после этого она пошла на кухню, взяла кухонный нож и отрезала сожителю половые органы. Женщина добавила, что ничуть об этом не жалеет.

Мужчина попал в больницу в критическом состоянии. Как заявили в полиции Лакхимпура, на него завели дело об изнасиловании. О том, будет ли привлечена к ответственности женщина, не сообщается.

Ранее сообщалось, что жительница США убила мужа из-за детей. Она заявила, что «застала его за чем-то», после чего сразу же застрелила и отказалась раскаиваться.

