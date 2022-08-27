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Спорт

Федун отказался от прощания с игроками после ухода из «Спартака»

Александр Соболев заявил, что Леонид Федун не прощался с игроками «Спартака» после ухода

Фото: EVGENIA NOVOZHENINA / Reuters

Российский нападающий «Спартака» Александр Соболев заявил, что экс-владелец клуба Леонид Федун отказался от прощания с игроками. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Соболев отметил, что сам написал Федуну слова благодарности. Он подчеркнул, что уход предпринимателя из клуба стал неожиданным для игроков. «В команде уход никак не обсуждался. Даже не понимали, что может уйти», — добавил Соболев.

22 августа Федун покинул пост главы красно-белых, заявив, что оставляет конкурентоспособную команду с амбициозным тренером. Предприниматель сложил полномочия президента, члена и председателя совета директоров «Спартака» и отошел от управления клубом.

Федун владел «Спартаком» с 2004 года. За это время команда по одному разу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Николай Костюков
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