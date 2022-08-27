США попросили Россию освободить осужденного бывшего американского дипломата

CNN: Госдеп США попросил Россию освободить осужденного американского экс-дипломата Фогеля

Госдепартамент США попросил власти России освободить осужденного бывшего сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля в связи с состоянием его здоровья. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на родных и адвоката экс-дипломата.

Команда юристов Фогеля полагает, что запрос был сделан на основании его возраста и физического здоровья. Госдепартамент не предоставил деталей на этот счет. Родные экс-дипломата заявили телеканалу, что мужчина страдает от хронических болей в спине, и провезенные через российскую границу наркотические вещества были необходимы ему по медицинским причинам.

25 августа Мособлсуд оставил в силе приговор Химкинского городского суда Фогелю, осужденному на 14 лет колонии строгого режима за контрабанду наркотиков.

Марк Фогель с супругой прилетел в Москву 14 августа 2021 года из Нью-Йорка. В аэропорту Шереметьево таможенники остановили их в связи с реакцией служебной собаки, натренированной на поиск наркотиков. В багаже мужчины были обнаружены марихуана, расфасованная в упаковки от контактных линз, и гашишное масло, залитое в картриджи для электронных сигарет. Известно, что до мая 2021 года Фогель и его супруга обладали дипломатическим статусом.

После задержания мужчина признал факт перемещения наркотиков через границу, при этом отрицая наличие у него преступного умысла. По его словам, марихуану ему выписал врач после операции на позвоночнике, но он не знал о запрете на ее ввоз в Россию.

