Суд оставил в силе приговор осужденному в России бывшему американскому дипломату

Мособлсуд утвердил приговор экс-сотруднику посольства США Фогелю по делу о наркотиках

Мособлсуд оставил в силе приговор бывшему сотруднику посольства США в Москве Марку Фогелю, осужденному на 14 лет колонии строгого режима за контрабанду наркотиков. Об этом в четверг, 25 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что приговор Химкинского городского суда был утвержден и оставлен без изменений. Судья отклонил жалобу адвокатов Фогеля, просивших о смягчении наказания.

Марк Фогель с супругой прилетел в Москву 14 августа 2021 года из Нью-Йорка. В аэропорту Шереметьево таможенники остановили их в связи с реакцией служебной собаки, натренированной на поиск наркотиков. В багаже мужчины были обнаружены марихуана, расфасованная в упаковки от контактных линз, и гашишное масло, залитое в картриджи для электронных сигарет. Известно, что до мая 2021 года Фогель и его супруга обладали дипломатическим статусом.

После задержания мужчина признал факт перемещения наркотиков через границу, при этом отрицая наличие у него преступного умысла. По его словам, марихуану ему выписал врач после операции на позвоночнике, но он не знал о запрете на ее ввоз в Россию.