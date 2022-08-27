Агент Кокорина оценил информацию о возможной аренде игрока кипрским клубом

Агент Кокорина Тимофей Бердышев заявил, что многие команды хотят видеть игрока у себя

Тимофей Бердышев, агент российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, оценил информацию о возможной аренде игрока кипрским «Арисом». Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Что касается предложения "Ариса", все почему-то цепляются всего лишь за одну команду. Есть много команд, которые хотят видеть Сашу у себя. Их достаточно», — заявил Бердышев. Агент добавил, что сейчас они с футболистом обсуждают возможные варианты для перехода.

27 августа «Спорт-Экспресс» сообщил, что «Арис» сделал предложение «Фиорентине» по аренде Кокорина. 16 августа стало известно, что игрок потребовал у итальянского клуба 3,6 миллиона евро за досрочное расторжение контракта.

Кокорин присоединился к «Фиорентине» в январе 2021-го. Контракт россиянина с «фиалками» рассчитан до июня 2024 года. За итальянскую команду нападающий провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

«Арис» — футбольный клуб из города Лимасол, играющий в Высшей лиге Кипра.

