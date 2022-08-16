Кокорин потребовал у «Фиорентины» миллионы евро за расторжение контракта

Александр Кокорин потребовал у «Фиорентины» 3,6 миллиона евро за расторжение контракта

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не готов пойти на уступки «фиалкам» в случае расторжения контракта. Об этом сообщает «Рейтинг букмекеров».

31-летний форвард рискует оказаться вне заявки клуба на сезон. В руководстве «Фиорентины» рассчитывают найти выход из ситуации до зимы. Наиболее вероятный сценарий — расторжение контракта.

Однако сам форвард намерен получить полную сумму компенсации в случае досрочного расторжения соглашения. Кокорин требует 3,6 миллиона евро, которые предусмотрены контрактом. В «Фиорентине» не намерены выплачивать такие деньги.

8 августа стало известно, что в «Фиорентине» пришли к выводу, что не смогут продать Кокорина в другой клуб. В конце июля форвард оказался вне заявки на предсезонный турнир «фиалок».

Кокорин присоединился к «Фиорентине» в январе 2021-го. Контракт россиянина с «фиалками» рассчитан до июня 2024 года. За итальянскую команду нападающий провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.