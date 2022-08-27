Advance: Великобритании будет достаточно, если из-за украинского кризиса проиграет Европа

Великобритании будет достаточно, если в ходе украинского кризиса «проиграет Евросоюз», так как королевство не заинтересовано в сильной Европе. Такую цель назвало хорватское издание Advance.

«Через несколько дней Борис Джонсон уйдет с поста премьер-министра, и в начале будущего месяца его партия, которая от него отвернулась, выберет нового человека на эту должность. Пока он продолжает выполнять обязанности премьера, и в последние дни своей погубленной политической карьеры Борис сосредоточился на Украине», — подчеркивает автор материала.

Отмечается, что в ходе очередного визита в Киев Джонсон подчеркнул необходимость продолжения военной и экономической помощи Украине Евросоюзом. Его заявление прозвучало ровно тогда, «когда ситуация в Европе постоянно ухудшается, и растут цены на энергоносители и продовольствие».

Журналист уточняет, что позиция Джонсона «вызывает вопросы». Проблема британского политика с начала эскалации кризиса состоит в том, что он больше, чем кто-либо другой из европейских лидеров, отрицает мир и сосредоточен только на продолжении конфликта. Британия, по мнению издания, даже будучи членом Евросоюза, «вела себя чаще всего как Троянский конь, нежели как страна, которая заботится об общих интересах».

25 августа объявивший в июле об уходе в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил карту лояльности украинских железных дорог. В пресс-релизе говорится, что Джонсона выбрали, так как он уже в третий раз пользуется железнодорожным транспортом для визита в Киев.