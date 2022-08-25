Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Джонсон получил карту лояльности украинских железных дорог

Премьер Великобритании Джонсон получил карту лояльности украинских железных дорог

Фото: Sarsenov Daniiar / Globallookpress.com

Объявивший в июле об уходе в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил карту лояльности украинских железных дорог. Об этом сообщается в Telegram-канале «Украинской железной дороги».

Пока политик, по сути, не может воспользоваться своей картой, так как компания только запускает свою программу лояльности. Однако карту с номером 001 уже закрепили за ним.

В пресс-релизе говорится, что Джонсона выбрали, так как он уже в третий раз пользуется железнодорожным транспортом для визита в Киев. Карту ему вручил лично председатель правления украинского железнодорожного оператора.

Ранее Джонсон получил орден Свободы, который является высшей государственной наградой Украины для иностранных граждан. Кроме того, табличку с его именем установили на Аллее Смелости рядом со зданием Верховной Рады.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
«Газпром» опроверг заявления Канады о турбинах для «Северного потока»
В Москве подешевела аренда жилья
В России вновь зафиксировали антирекорд по COVID-19
Чемпионка мира оценила будущее российских легкоатлетов фразой «меняйте паспорт»
95-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили в своем доме
Джонсон получил карту лояльности украинских железных дорог
Суд отклонил жалобу защиты на арест депутата за крупнейшую взятку в России
США направили в Судан первого посла за 25 лет
Россиянин притворился мертвым и спасся от напавшего на него медведя
В СПЧ рассказали о звонке Каляпина после нападения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.