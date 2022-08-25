Премьер Великобритании Джонсон получил карту лояльности украинских железных дорог

Объявивший в июле об уходе в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил карту лояльности украинских железных дорог. Об этом сообщается в Telegram-канале «Украинской железной дороги».

Пока политик, по сути, не может воспользоваться своей картой, так как компания только запускает свою программу лояльности. Однако карту с номером 001 уже закрепили за ним.

В пресс-релизе говорится, что Джонсона выбрали, так как он уже в третий раз пользуется железнодорожным транспортом для визита в Киев. Карту ему вручил лично председатель правления украинского железнодорожного оператора.

Ранее Джонсон получил орден Свободы, который является высшей государственной наградой Украины для иностранных граждан. Кроме того, табличку с его именем установили на Аллее Смелости рядом со зданием Верховной Рады.

