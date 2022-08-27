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Спорт

Нурмагомедов назвал опасное качество Оливейры

Боец ММА Хабиб Нурмагомедов навзал гильотину опасным приемом в арсенале Чарльза Оливейры

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов назвал опасное качество Чарльза Оливейры. Об этом сообщает Sportskeeda.

Нурмагомедов отметил, что помогал Исламу Махачеву изучать его соперника в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. «У него очень качественная гильотина (удушающий прием — прим. «Ленты.ру»). Нужно драться очень внимательно, чтобы в нее не угодить. Его тело — идеально для этой техники», — отметил он.

Махачев и Оливейра поспорят за вакантный титул чемпиона в легком весе на UFC 280. Турнир пройдет 23 октября.

Ранее Оливейра поделился ожиданиями от противостояния. По мнению бразильца, их поединок с Махачевым завершится в первом раунде.

На счету бразильского бойца 11 побед в 11 последних поединках в UFC. Махачев демонстрирует серию из десяти победных боев.

Николай Костюков
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