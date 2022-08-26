Оливейра пообещал завершить бой с Махачевым в первом раунде

Чарльз Оливейра заявил, что бой с Исламом Махачевым на UFC 280 завершится в первом раунде

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от предстоящего поединка против россиянина Ислама Махачева. Он дал интервью YouTube-каналу Ag. Fight.

32-летний Оливейра пообещал завершить бой в первом раунде. По мнению бразильца, 30-летний Махачев попытается с первых минут перевести его партер, чтобы провести болевой или удушающий прием. «Хотя мне плевать, что там будет делать Махачев. Я думаю только о себе», — заключил он.

Поединок возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби, который пройдет 23 октября. Махачев и Оливейра поспорят за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе.

Ранее Оливейра упрекнул Махачева и его команду в том, что россияне не хотели драться с ним в Бразилии. По словам соперника Махачева, отечественный боец утверждал в СМИ, что готов на поединок на его территории, но рассчитывал исключительно на Абу-Даби.

В активе Оливейры серия из 11 победных поединков. У Махачева десять побед подряд.