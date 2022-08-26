Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Сочи
Сегодня
20:00 (Мск)
Химки
Россия - Премьер-Лига|7-й тур
Жирона
Сегодня
21:00 (Мск)
Сельта
Испания - Примера|3-й тур
Фрайбург
Сегодня
21:30 (Мск)
Бохум
Германия - Бундеслига|4-й тур
Лацио
Сегодня
21:45 (Мск)
Интер М
Италия - Серия А|3-й тур
Спорт

Оливейра пообещал завершить бой с Махачевым в первом раунде

Чарльз Оливейра заявил, что бой с Исламом Махачевым на UFC 280 завершится в первом раунде

Фото: Scott Garfitt / globallookpress.com

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от предстоящего поединка против россиянина Ислама Махачева. Он дал интервью YouTube-каналу Ag. Fight.

32-летний Оливейра пообещал завершить бой в первом раунде. По мнению бразильца, 30-летний Махачев попытается с первых минут перевести его партер, чтобы провести болевой или удушающий прием. «Хотя мне плевать, что там будет делать Махачев. Я думаю только о себе», — заключил он.

Поединок возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби, который пройдет 23 октября. Махачев и Оливейра поспорят за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе.

Ранее Оливейра упрекнул Махачева и его команду в том, что россияне не хотели драться с ним в Бразилии. По словам соперника Махачева, отечественный боец утверждал в СМИ, что готов на поединок на его территории, но рассчитывал исключительно на Абу-Даби.

В активе Оливейры серия из 11 победных поединков. У Махачева десять побед подряд.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
МИД России обвинил Киев в попытке сорвать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС
Россиянин пойдет под суд за попытку убить военного пенсионера молотком
Оливейра пообещал завершить бой с Махачевым в первом раунде
Жена конгрессмена США приняла травяной препарат для похудения и умерла
Готовность Болгарии обсуждать возобновление поставок с «Газпромом» объяснили
Попадание фейерверка в толпу в российском городе сняли на видео
Патент раскрыл изображение iPhone 14 Pro
В засухе нашли угрозу дикой природе Великобритании
Реставраторы нашли написанное 86 лет назад послание в шпиле школы
В Подмосковье женщина год ходила с куском стекла в колене
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.