Оливейра обвинил Махачева в нежелании драться в Бразилии

Чарльз Оливейра заявил, что Ислам Махачев уклонился от поединка в Бразилии ради Абу-Даби

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Чарльз Оливейра заявил, что его соперник Ислам Махачев уклонился от поединка в Бразилии. Об этом сообщает Bloody Elbow.

32-летний спортсмен обвинил команду российского бойца в нечестности. «Они столько говорили о готовности драться в Бразилии, но все оказалось ложью. Если бы они тогда дали согласие, бой бы прошел в январе», — отметил Оливейра.

«Правда в том, что они много говорили. Но в итоге добились того, что бой пройдет там, где выгодно именно им», — добавил Оливейра. Он подерется с Махачевым в титульном поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 23 октября в Абу-Даби.

Оливейра и Махачев подерутся за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе. Прошлым победителем был сам бразилец: он утратил пояс из-за проваленного взвешивания перед поединком против Джастина Гейджи, который Оливейра позже выиграл.

На счету Махачева 10 побед подряд в UFC. Оливейра демонстрирует серию из 11 успешных поединков.