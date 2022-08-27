Известная российская телеведущая попала под обстрел в ДНР

Барановская попала под обстрел в Донецке во время съемок проекта «Женщины Донбасса»

Известная российская телеведущая Юлия Барановская попала под обстрел в Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе журналистки, пишет «Газета.ru».

Там уточнили, что россиянка попала под обстрел во время съемок проекта «Женщины Донбасса». После обстрела повреждения получили два автомобиля. О состоянии самой Барановской не сообщается.

В августе под обстрел в Донецке также попала съемочная группа канала «Звезда». Это произошло на церемонии прощания с полковником армии ДНР Ольгой Качурой в драмтеатре.

При обстреле в Донецке также пострадал ассистент оператора телеканала RT Алексей Докучаев. Пострадавший рассказал, что после случившегося у него были проблемы с координацией и болит голова.