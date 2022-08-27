Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Известная российская телеведущая попала под обстрел в ДНР

Барановская попала под обстрел в Донецке во время съемок проекта «Женщины Донбасса»
Юлия Барановская

Юлия Барановская. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Известная российская телеведущая Юлия Барановская попала под обстрел в Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе журналистки, пишет «Газета.ru».

Там уточнили, что россиянка попала под обстрел во время съемок проекта «Женщины Донбасса». После обстрела повреждения получили два автомобиля. О состоянии самой Барановской не сообщается.

В августе под обстрел в Донецке также попала съемочная группа канала «Звезда». Это произошло на церемонии прощания с полковником армии ДНР Ольгой Качурой в драмтеатре.

При обстреле в Донецке также пострадал ассистент оператора телеканала RT Алексей Докучаев. Пострадавший рассказал, что после случившегося у него были проблемы с координацией и болит голова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ о выплатах беженцам с Донбасса и Украины
Россиянам назвали главные отличия загранпаспортов на пять и десять лет
В России запустили первый рейс без младенцев на борту самолета
Стали известны детали болезни Литовкина
Украина перестала сотрудничать с Россией в сфере атомной энергетики
Назван фаворит возможного боя Фьюри и Усика
Известный садовод рассказал о подготовке участка к осени
Мужчина потерял 730 тысяч долларов после регистрации в приложении для знакомств
Известная российская телеведущая попала под обстрел в ДНР
«Солнцепек» уничтожил украинских военных под Артемовском
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.