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Съемочная группа канала «Звезда» попала под обстрел в Донецке

Съемочная группа «Звезды» попала под обстрел во время прощания с полковником ДНР Качурой

Фото: Ефрем Лукацкий / AP

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в Донецке во время прощания в драмтеатре с погибшей Ольгой Качурой — полковником армии Донецкой народной республики (ДНР). Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Telegram-канале СМИ.

Отмечается, что обстрел начался в тот момент, когда сотрудники канала начали записывать интервью с одним из сослуживцев погибшей возле драмтеатра в Донецке. «[Мы] услышали грохот, человек, который находился рядом с нами, сразу сказал, что это обстрел, мы пригнулись и перебежками добежали до подвала. Сейчас до нас доносятся звуки падающих снарядов, выходить опасно», — рассказал корреспондент «Звезды».

В настоящий момент сотрудники телеканала находятся в бомбоубежище. Другие подробности не приводятся.

О смерти Ольги Качуры стало известно накануне. Полковник ДНР погибла при обстреле Горловки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил мэр города Иван Приходько. В своем Telegram-канале глава Горловки выразил соболезнования семье и близким Качуры.

Перед этим сообщалось о том, что журналисты РИА Новости попали под обстрел украинских «Градов» в Луганской народной республике (ЛНР). Никто из сотрудников агентства не пострадал.

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Евгения Наумова
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