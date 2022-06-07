Журналисты РИА Новости попали под обстрел в ЛНР

Журналисты РИА Новости попали под обстрел украинских «Градов» под Попасной в ЛНР

Журналисты, в том числе корреспонденты РИА Новости, попали под обстрел в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом во вторник, 7 июня, агентство сообщило в своем Telegram-канале.

Отмечается, что представители прессы попали под обстрел украинских «Градов» под Попасной. Никто из них не пострадал.

3 июня стало известно о том, что на въезде в Северодонецк под обстрел попала съемочная группа телеканала RT. Корреспондент Игорь Жданов сообщил, что один из снарядов прилетел в автомобиль сопровождения, в котором в том числе ехали журналисты Reuters. Водитель погиб на месте, а корреспонденты агентства были госпитализированы. Позже Минздрав ЛНР заявил, что пострадавшие журналисты были прооперированы и отправлены к себе домой в Донецк.

Перед этим под обстрел в ЛНР попала съемочная группа «Известий». Это случилось во время съемок репортажа о работе артиллеристов в Попаснянском районе.