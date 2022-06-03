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Журналист RT попал под обстрел у Северодонецка

Журналист RT Игорь Жданов сообщил, что его группа попала под артобстрел у Северодонецка

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Корреспондент телеканала RT Игорь Жданов со своей группой попал под обстрел на въезде в Северодонецк. Об этом журналист сообщил в своем Telegram-канале в пятницу, 3 июня.

«Попали под артобстрел на въезде в Северодонецк. Один из снарядов прилетел точно в автомобиль сопровождения в 5-10 метрах перед нами, в котором в том числе ехала съемочная группа Reuters из двух человек», — рассказал Жданов. По его словам, машина ехавшей впереди группы после этого перевернулась на бок и загорелась.

Корреспондент телеканала заявил, что сопровождавший другую группу водитель погиб на месте, а журналисты сейчас находятся в госпитале. «С нашей группой все в порядке», — добавил Жданов и подчеркнул, что по представителям прессы били прицельно. При этом обе машины, на которых передвигались журналисты, были гражданскими, заключил он.

Ранее сообщалось, что съемочная группа «Известий» попала под минометный обстрел в Луганской народной республике. Это случилось во время съемок репортажа о работе артиллеристов в Попаснянском районе.

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Олег Давыдов
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