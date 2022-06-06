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Журналистов Reuters прооперировали после попадания под обстрел в ЛНР

Минздрав ЛНР сообщил, что попавших под обстрел журналистов Reuters прооперировали

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Минздрав Луганской народной республики (ЛНР) сообщил, что двух журналистов агентства Reuters, попавших под обстрел у Северодонецка и получивших ранения, прооперировали. Подробности ведомство раскрыло в беседе с РИА Новости.

«Журналисты прооперированы. У одного [журналиста] оказался открытый перелом руки, ему поставили спицу. У второго [корреспондента] извлечены из ноги два осколка, кроме того, он имеет обширную гематому головы», — рассказали в Минздраве. Отмечается, что оба сотрудника агентства были отправлены к себе домой в Донецк, один из них также госпитализирован в местную клинику.

О том, что корреспонденты Reuters были госпитализированы после обстрела у Северодонецка, стало известно 3 июня. Журналист RT Игорь Жданов, также попавший под обстрел, сообщил, что сопровождавший представителей агентства водитель погиб на месте. Он заявил, что по представителям прессы били прицельно.

В начале июня под обстрел в ЛНР попала съемочная группа «Известий». Это случилось во время съемок репортажа о работе артиллеристов в Попаснянском районе.

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Олег Давыдов
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