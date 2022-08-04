Сотрудник RT пострадал при обстреле в Донецке

Ассистент оператора RT пострадал при обстреле в Донецке, у него подозревают контузию

Ассистент оператора телеканала RT Алексей Докучаев пострадал при обстреле центра Донецка. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

Отмечается, что у сотрудника телеканала подозревают контузию, в настоящий момент его осматривают врачи.

«[У меня] проблемы с координацией, голова болит», — прокомментировал свое состояние Докучаев.

Представители канала рассказали, что под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал донецкий драмтеатр, где должно было состояться прощание с полковником армии Донецкой народной республики (ДНР) Ольгой Качурой, а также отель, в котором часто останавливаются журналисты, приезжающие работать в Донбассе.

«По последним данным штаба теробороны ДНР, в результате атаки ВСУ погибли два человека, пять получили ранения», — добавили в RT.

О том, что украинская армия обстреляла центр Донецка, стало известно ранее 4 августа. Уточнялось, что церемония прощания с Качурой так и не началась — всех присутствующих эвакуировали в убежища. Помимо сотрудников RT, в Донецке также находится съемочная группа телеканала «Звезда», она тоже попала под обстрел.

О гибели полковника ДНР Ольги Качуры стало известно 3 августа. Военнослужащая получила смертельное ранение во время обстрела в Горловке. Президент России Владимир Путин посмертно присвоил ей звание Героя России.