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Урожай испанских оливок оказался под угрозой из-за засухи

Сельское хозяйство в Испании заявило, что засуха может сократить урожай оливок вдвое

Фото: Unsplash.com

Ассоциация молодых сельскохозяйственных производителей (Asaja) испанской провинции Кордова заявила, что засуха может вдвое сократить урожай оливок в 2022 году. Об этом сообщает агентство Europa Press.

Специалисты прогнозируют, что в текущем году фермеры соберут около 180 тысяч тонн этого продукта, в то время как в прошлом — около 300 тысяч. Потеря половины урожая грозит серьезными убытками, которые могут составить около 500 миллионов евро.

Производители оливкового масла пострадали не только из-за ущерба, нанесенного засухой, но и из-за роста цен на удобрения, фитосанитарные средства и дизельное топливо.

О сокращении урожая оливок из-за жары еще в начале августа говорил министр сельского хозяйства Испании Луис Планас. Цены на рафинированное оливковое масло испанского производителя Jaen выросли в июне на 8,3 процента по сравнению с предыдущим урожаем.

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Марина Совина
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